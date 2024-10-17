В МИД прокомментировали захват собора в Черкассах

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем комментарии на сайте ведомства охарактеризовала захват собора в Черкассах как новое преступление украинских неонацистов. На сайте ведомства она подчеркнула необходимость осуждения международным сообществом бесчеловечной войны, которую ведет киевский режим против Украинской православной церкви.

«Текущие действия украинских неонацистов представляют собой еще одно преступление против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – на этот раз они совершили рейдерский захват Архангело-Михайловского собора, крупнейшего храма УПЦ в стране, расположенного в Черкассах,» – отметила Захарова.

Она также сообщила, что захватчики открыли огонь по мирным прихожанам, среди которых были женщины, дети и пожилые люди, применяя перцовые аэрозоли и выгнав верующих с богослужения, тем самым прервав его. В результате этих действий пострадал и был госпитализирован митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

В связи с этим МИД России призвал международные правозащитные структуры выполнять свои основные функции.

17 октября Михайловский собор каноничной Украинской православной церкви в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины. В епархии сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Ранее на Украине принудительно мобилизовали сына священника.