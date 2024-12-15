Объем валютных сбережений граждан в России упал до минимума с февраля 2022 года

Объем валютных сбережений россиян на руках в октябре 2024 года сократился до минимума с февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию на Украине. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные Банка России.

В материале агентства говорится, что больше всего валютных средств граждане хранят в наличной валюте. Объем наличной иностранной валюты в октябре сократился на 1,1% и составил $93,3 млрд. Это минимальное значение с конца зимы 2022 года.

Средства на валютных вкладах и счетах уменьшились до $40,9 млрд, на брокерских счетах — на 8%, до $1,3 млрд.

При этом депозиты за рубежом увеличились до рекордных $80,1млрд против $79 млрд в сентябре, подчеркивает РИА Новости.

Общий объем валютных сбережений граждан сократился на 0,4%, или $800 млн, и составил $215,5 млрд.

В октябре сообщалось, что 51% граждан не имеют никаких сбережений. По данным исследования РОМИР, доля имеющих накопления россиян и хранящих сбережения исключительно в рублях, выросла до 41% в третьем квартале 2024 года. В валюте хранят накопления только 7% россиян против 8% годом ранее.

Ранее аналитик назвал оптимальную долю сбережений в валюте.