В Петербурге отчим-мигрант изнасиловал дочь сожительницы и скрылся

В Петербурге устанавливаются обстоятельства преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, девочку изнасиловал сожитель матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Петербурге, по данным РЕН ТВ, 15-летняя школьница рассказала матери, что ее домогался и изнасиловал отчим. Известно, что мужчина является гражданином иностранного государства, он успел скрыться.

Поисками подозреваемого в насилии занимается полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет. Мать мальчика, которая жила с его отцом в гражданском браке, была свидетельницей домогательств, но решила не обращаться в полицию, так как, по ее собственным словам, пожалела и ребенка, и своего партнера.

Ранее в Екатеринбурге мужчина изнасиловал 11-летнего ученика интерната.