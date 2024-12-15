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Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве

Mash: Джонни Депп вложил $500 тыс. в ювелирный магазин в Москве

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Global Look Press

Американский актер Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, управлять магазином будет модель Юлия Власова, которую СМИ называют «русской девушкой Джонни Деппа». Артист выделил на бизнес не менее $500 тысяч. Модель планирует открыть бутик в 2025 году. Там она будет продавать элитные кольца, колье и изделия из якутских бриллиантов.

В октябре Власова подтвердила роман с Джонни Деппом. 28-летняя модель познакомилась с голливудской знаменитостью три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находится в романтических отношениях. В ноябре девушка сообщила, что выйдет замуж.

В декабре издание kp.ru написало о расставании актера Деппа с Власовой.

5 декабря Variety сообщил, что Джонни Депп может вернуться к своей роли в фильме «Пираты Карибского моря».

Согласно сообщениям источников, студия еще не вела переговоры с исполнителем главной роли пирата Джека Воробья во франшизе. Однако продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер, уточнили инсайдеры, параллельно разрабатывает две версии сценария, одна из которых подразумевает возвращение актера.

Ранее Полина Максимова попала в аварию перед съемками «Чебурашки».

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