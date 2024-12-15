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Момент взрыва машины бывшего начальника колонии в ДНР попал на видео

Baza опубликовала видео с моментом взрыва авто экс-начальника колонии в ДНР

Момент взрыва автомобиля бывшего начальника Еленовской колонии в Донецкой народной республике Сергея Евсюкова попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео видно, как сначала мужчина подходит к машине и подкладывает взрывчатку под дно. Затем через некоторе время Евсюков вместе с супругой сели в салон, после чего раздался взрыв. Иномарку охватило пламя.

По данным канала, взрывчатку заложили со стороны водительского сиденья внедорожника. Позже злоумышленники дистанционно активировали самодельное взрывное устройство, когда Евсюков подошел к джипу.

Мужчину, причастного к организации подрыва, уже удалось задержать.

По данным канала Mash, злоумышленников завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Они использовали для преступления одноразовые телефоны и однодневные сим-карты. Взрывчатку в действие они привели при помощи звонка с телефона.

До этого сообщалось, что жене Евсюкова взрывом оторвало ногу, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Украина ранее завела уголовное дело против Евсюкова из-за ситуации с пленными солдатами ВСУ в колонии после удара HIMARS. При этом ФСИН РФ отрицает, что мужчина был начальником колонии.

Новость дополняется.

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