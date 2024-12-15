Вучич пригласил нового президента Грузии в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич пригласил посетить страну с официальным визитом избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. Об этом пишет портал NewsGeorgia.

«В то время, когда мир сталкивается со многими сложными и комплексными проблемами, крайне важно, чтобы лидеры всех стран сосредоточились на установлении мира и стабильности. На этом пути у вас будет надежный партнер и друг в лице Сербии», — заявил Вучич в обращении по случаю победы Кавелашвили на выборах.

Отмечается, что президент Сербии стал первым европейским лидером, выступившим с соответствующим предложением.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания срока своих полномочий, поскольку не считает предстоящие выборы легитимными.

Ранее в Госдуме Грузию поставили в пример Украине.