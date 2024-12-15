Израиль обвинили в неправомерном нападении на Сирию

Глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам аль-Джулани, власти еврейского государства используют ложные предлоги для нарушения границы Сирии. Аргументы, которые приводит Израиль, являются «слабыми» и не оправдывают его действий.

Также лидер сирийской оппозиции обратил внимание, что еврейское государство уже «перешло границы дозволенного в отношении Сирии». Из-за этого на Ближнем Востоке возникла угроза неоправданной эскалации.

Как сказал аль-Джулани, в данный момент для нового руководства республики приоритетом является восстановление страны. В связи с этим он назвал дипломатические решения единственным способом обеспечить безопасность в регионе, а также призвал избегать «непродуманных военных авантюр».

В начале декабря вооруженные группы сирийской оппозиции взяли под контроль город Дамаск, после чего президент страны Башар Асад снял с себя полномочия и покинул республику. С того момента израильские войска нанесли по военным и иным объектам в Сирии более 500 ударов, объясняя это необходимостью лишить местную оппозицию вооружений.

Ранее подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые более чем за полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот.