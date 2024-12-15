В Приморье геодезист выжил после нападения медведя

В Кировском районе Приморья медведь напал на сотрудника геодезической службы, мужчина выжил, он госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале «Топ-Новости VL».

Инцидент произошел в лесу Кировского района в пяти километрах от ближайшего населенного пункта. Сотрудник геодезической службы проводил работы по прокладке просеки и подвергся нападению медведя. Мужчина выжил, он госпитализирован с травмами, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Как сообщил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов, это уже второе нападение хищника за двое суток. 14 декабря в том же Кировском районе зверь растерзал охотника, у которого заклинило ружье.

«Это точно другая особь медведя, не та же, что при нападении на охотника — инцидент произошел в другом краю Кировского района. Первый медведь ушел в направлении, удаленном от населенных пунктов, и сейчас угрозы не представляет. Что касается второго инцидента — то нападение также произошло в удалении от населенных пунктов свыше 5 километров. Однако поиски обоих животных сейчас продолжаются», — отметил Шутов.

Ранее в Якутии медведь ворвался в зимовье охотников, растерзал собаку и ранил мужчину.