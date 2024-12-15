В Госдуме обсудят ужесточение наказания за продажу детям табака

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что парламентарии на следующей неделе планируют обсудить ужесточение наказания за продажу детям табака.

По его мнению, потребление электронных сигарет, вейпов, кальянов и табака негативно отражается на здоровье несовершеннолетних.

Володин предложил повысить ответственность за продажу детям никотиносодержащей и табачной продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства.

«В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до 2 млн руб. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)», — написал Володин.

10 декабря Госдума приняла в первом чтении проект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов, а также другой табачной и никотинсодержащей продукции детям.

Ранее нарколог предупредил россиян об угрозе привыкания к аромаингаляторам.