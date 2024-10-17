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Зеленский заявил, что Украину может спасти ядерное оружие

Зеленский: Украину может спасти ядерное оружие или вступление в какой-то альянс

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональдом Трампом по поводу конфликта с Россией. Слова украинского лидера передает «РБК-Украина».

«В разговоре с Трампом я сказал: «У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс», — заявил Зеленский, отметив, что американский политик счел его аргументы справедливыми.

Зеленский также предложил Европейскому союзу разместить ракетные комплексы на территории страны. Он подчеркнул, что Украина продолжит сражаться, даже если союзные страны не поддержат «план победы».

17 апреля в Брюсселе началось заседание глав государств ЕС. В повестке встречи — Украина, Ближний Восток, конкуренция, миграция и внешняя политика.

Ранее Зеленский отшутился, говоря о встрече с Орбаном.

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