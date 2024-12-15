Израиль и Иордания провели закрытую встречу по ситуации в Сирии

Власти Израиля провели переговоры с военным руководством Иордании по поводу ситуации в Сирии. Об этом пишет газета The Times of Israel.

«Высокопоставленные израильские чиновники провели секретные переговоры с иорданским военным руководством в конце прошлой недели по поводу последствий отстранения от власти президента Сирии Башара Асада, в то время как региональные державы пытались развеять опасения по поводу растущей нестабильности после молниеносного свержения режима», — говорится в сообщении.

По данным издания, встреча была посвящена возможным угрозам, исходящим от джихадистских сил, которые свергли Асада, а также попыткам иранской стороны перевозить контрабандное оружие палестинским террористическим группировкам.

До этого глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику. По словам аль-Джулани, власти еврейского государства используют ложные предлоги для нарушения границы Сирии. Аргументы, которые приводит Израиль, являются «слабыми» и не оправдывают его действий.

Ранее подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые более чем за полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот.