Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин покрывал случаи пыток неправомерно задержанных в лагере СБУ. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дубинский отметил, что задержанные не могли рассчитывать на адвокатскую помощь, поскольку не доставлялись в суд для назначения меры пресечения, а оставались в СИЗО по решениям прокуроров, подчиненных Костину.

Дубинский сослался на свидетельства одного из бывших «узников» этого учреждения, утверждая, что задержанных не доставляли в суды и «кидали в СИЗО решениями прокуроров Костина», чтобы скрыть следы телесных повреждений.

Ранее он утверждал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году функционировал лагерь для внесудебных допросов и пыток, где с февраля по ноябрь 2022 года побывали более 300 человек.

В ноябре бывший полковник Службы безопасности Украины Александр Мазур заявил, что в подвалах здания полиции в подконтрольном Киеву Покровске (Красноармейске) украинские силовики пытали людей.

Ранее житель Башкирии обвинил полицейских в пытках.