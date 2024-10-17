Глава минобороны Украины Рустем Умеров на ужине с главами оборонных ведомств стран НАТО намерен «пролить больше света» на так называемый «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post.

«Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров «прольет больше света на план победы» на ужине с министрами обороны стран НАТО в четверг (17 октября. – Прим. ред.)», – говорится в сообщении издания.

При этом, как отметил упомянутый представитель НАТО, Киев надеется на принятие решения о вступлении в альянс до следующего лета, однако это вряд ли произойдет с уходящей администрацией США.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис обратили внимание на странное поведение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского во время презентации украинским президентом Владимиром Зеленским «плана победы».

По словам Дэвиса, аплодисменты Сырского выглядели так, как будто у него «завис браузер».

Джонсон отметил, что странное поведение Сырского можно объяснить несоответствием между тем, что говорит Зеленский, и той реальностью, в которой живет главком ВСУ.

Зеленский впервые публично представил свой «план победы» в среду, 16 октября, в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным западных партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Также план содержит секретные дополнения.

Ранее в Совфеде заявили, что план Зеленского направлен на вовлечение Запада в войну с РФ.