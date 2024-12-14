Жители Сирии впервые попали на частный курорт семьи Асада в Латакии

Жители Сирии впервые смогли попасть на частный прибрежный курорт семьи бывшего президента Башара Асада, построенный около 50 лет назад в Бурдж-Исламе на севере провинции Латакия. Об этом сообщает Reuters.

Огромный летний курортный комплекс включает в себя виллу с балконами, выходящими на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и прогулочную дорожку. С тех пор, как после падения режима Асада его разграбили, он опустел.

Окна были разбиты, пол усыпан осколками стекла, совсем не осталось мебели, а туалеты, душевые кабины, светильники и предметы утвари были сломаны или разбиты.

«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто такое, чего мы не видели за всю мою жизнь», — сказал бывший велогонщик сборной Сирии агентству.

По его мнению, весь комплекс теперь должен достаться народу, а не «очередному президенту».

Другой собеседник Reuters рассказал, что после свержения Асада местные жители — в основном сирийские туркмены, изгнанные в близлежащие деревни во время строительства курорта, — впервые попали сюда с тех пор, как семья Асада построила его 50 лет назад. По его словам, на месте курорта раньше были оливковые рощи.

Накануне газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местных жителей и видеозаписи из интернета сообщила об обнаружении в президентском поместье Асада в Дамаске множества элитных вещей, включая дизайнерские аксессуары и автомобили.

WP привела данные Госдепартамента США, согласно которым семья Асада выстроила сложную систему подставных компаний, проникшую во все секторы экономики Сирии. Эти структуры позволяли получать доходы через якобы законные корпоративные механизмы и некоммерческие организации.

Ранее стало известно, что Асад сказал офицерам перед побегом.