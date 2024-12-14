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В Британии рассказали о выгоде Зеленского от продолжения конфликта на Украине

Экс-дипломат Прауд заявил, что Зеленскому выгодно продолжать конфликт ради денег

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Kevin Lamarque/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выгодно продолжать военный конфликт в стране. Об этом заявил британский экс-дипломат, бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, во время поездок в Европу и США Зеленскому выделяют финансирование и встречают аплодисментами, что делает завершение конфликта невыгодным. Он добавил, что при продолжении военных действий Зеленский будет получать финансирование и ему не нужно будет участвовать в выборах президента страны.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что настроение Владимира Зеленского по поводу продолжения конфликта на Украине можно сравнить с лозунгом Адольфа Гитлера, с которым он вошел в свой бункер в 1945 году.

По его словам, Украина уже давно находится в состоянии самоуничтожения. Он добавил, что ближайшее окружение президента опасается смены власти, так как они накопили слишком много злоупотреблений и видят в Зеленском гаранта того, что война продолжится — ведь, по мнению Дубинского, она фактически проиграна, а Зеленский не знает, как признавать поражение.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский строит из себя «смесь вурдалака с посмешищем»

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