Военный грузовик столкнулся с автобусом в Воронежской области

Грузовой автомобиль «Урал», перевозивший раненых военнослужащих, столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Лобовое столкновение транспортных средств произошло ночью на 158-м километре трассы «Воронеж — Луганск». По словам очевидцев, в автобусе и грузовике находились люди в военной форме. В результате ДТП есть пострадавшие — медики увезли их в больницу. Местные жители опубликовали кадры аварии в соцсетях.

Официальные лица пока не комментировали происшествие.

13 декабря в Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги. Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

В Воронежской области 12 декабря грузовик врезался в автомобиль Lada. Авария произошла на 137 километре автодороги «Воронеж — Луганск». По предварительным данным, 38-летняя жительница города Россошь, управляя автомобилем ВАЗ-2115, выехала на «встречку» и инициировала ДТП. Она была доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее россиянам рассказали, почему автобусы часто попадают в ДТП.