Сын с шизофренией избил отца и ударил ножом в шею мать-пенсионерку

В Калининградской области задержали мужчину после нападения на родителей-пенсионеров. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в Правдинском районе региона. По данным источника, 46-летний мужчина избил своего отца, затем схватил канцелярский нож и набросился на нее, порезав голову и шею.

Глава семьи смог вызвать супруге скорую помощь, женщину госпитализировали, в отделении челюстно-лицевой хирургии ей оказали всю необходимую помощь.

Правоохранители тем временем приехали на место. Во время их визита 46-летний сын пары сопротивлялся и не мог объяснить причину произошедшего.

Мужчину увезли в больницу. Выяснилось, что мужчина страдает параноидальной шизофренией.

На данный момент в полиции проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге женщина с диагностированной шизофренией напала с ножом на отца. В результате она выколола главе семьи глаз, также нанесла травму, из-за которой мужчина частично лишился одного из пальцев.

Ранее китаец аннулировал брак из-за того, что жена скрыла от него удаление матки и шизофрению.