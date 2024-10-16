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В Совфеде заявили, что план Зеленского направлен на вовлечение Запада в войну с РФ

Косачев: план Зеленского направлен на вовлечение Запада в прямой конфликт с РФ

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Leah Millis/Reuters

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что представленный украинским президентом Владимиром Зеленским «план победы» — это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Так называемый план победы Зеленского — стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией», — сказал он.

По его словам, приглашение Украины в НАТО в разгар боевых действий и требование снять ограничения на применение дальнобойного оружия, означает именно это. Он отметил, что это означало бы «заливать пожар бензином».

16 октября президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.

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