Посольство Турции в Сирии возобновило работу

Посольство Турции в Дамаске вновь начало свою деятельность после почти 13-летнего перерыва. Как сообщает телеканал CNN Türk, над зданием турецкой дипмиссии был поднят флаг страны.

До этого Турция назначила временного поверенного в делах в Сирии, им стал Бурхан Кероглу, посол в Мавритании. Как сообщает телеканал, на данный момент он уже находится в здании посольства.

Отмечается, что дипломатическая миссия Турции в Сирии была приостановлена в марте 2012 года на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений из-за серьезных политических разногласий, связанных с конфликтом в Сирии.

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пять сирийских городов, включая крупнейшие — Алеппо и Дамаск, будут преобразованы в провинции Турции.

Накануне Эрдоган отметил, что Анкара рассчитывает на «правильные шаги» временного сирийского правительства.

Ранее генштаб Турции получил приказ сбивать авиацию Израиля в Сирии.