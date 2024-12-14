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В посольстве Венгрии в Париже ищут взрывное устройство

Сийярто: в посольстве Венгрии во Франции ищут взрывное устройство

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AP

Посольство Венгрии в Париже получило письмо с угрозой теракта и фотографией взрывного устройства, в связи с чем французские спецслужбы проводят поиски внутри здания диппредставительства. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что французские власти в данный момент осуществляют обыск посольства с помощью двух поисковых собак. Министр отметил, что венгерские дипломаты уведомили министерство о полученной угрозе, касающейся их жизни.

Сийярто добавил, что им было направлено сообщение, которое сопровождалось изображением самодельного взрывного устройства. По словам министра, французские власти активно ищут взрывчатые вещества.

Он также сообщил, что по предварительным данным, угрожающее письмо предположительно пришло с адреса из соседней страны, и в настоящее время венгерские спецслужбы проводят расследование, чтобы обеспечить безопасность работы своих дипломатов в предстоящий особенно сложный период.

В октябре полиция Хельсинки проводила проверку безопасности в районе российского посольства по просьбе самой дипломатической миссии.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Донецке.

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