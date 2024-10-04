В РФ допустили отступление ВСУ из Курской области после потери Угледара

Главкому ВСУ Александру Сырскому после отступления украинской армии из Угледара будет нужна перегруппировка подразделений, поэтому нельзя исключать вывода войск Украины с территории Курской области. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

«Вполне возможно, что в целях задачи стабилизации обстановки на фронте после падения Угледара Александру Сырскому потребуются масштабные перегруппировки частей и соединений ВСУ для усиления войск на направлениях, где явственно обозначился успех ВС РФ… В этом плане нельзя исключать, что генерал Сырский начнет организованный отвод своих войск из Курской области», — подчеркивает он.

Полковник отметил, что украинское командование на данном этапе развития боевых действий на Донбассе столкнулось с дилеммой: либо продолжать удерживать захваченные ВСУ территории Курской области, либо потерять населенные пункты Селидово, Курахово и Покровск и в целом ДНР.

По оценке Ходаренка, главком ВСУ после отступления украинской армии из Угледара принял решение оборонять рубеж Новоукраинка, Богоявленка, Елизаветовка, Катериновка.

Есть основания предполагать, что украинские войска получили приказ оборудовать фортификационное полосы обороны на линии Богоявленка — Елизаветовка, особое внимание обратив на систему траншей и ходов сообщения, а также на минирование местности.

До этого минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

Ранее в Киеве обвинили Зеленского в потере Угледара.