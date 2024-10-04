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В Киеве обвинили Зеленского в потере Угледара

Депутат Рады Костенко: ответственность за потерю Угледара лежит на Зеленском

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Reuters

Ответственность за потерю Угледара подразделениями ВСУ лежит на украинском лидере Владимире Зеленском, который не может называть вещи своими именами. Об этом в эфире украинского канала NTA заявил депутат Рады Роман Костенко.

«С такой ситуацией можно, в принципе, сразу отойти со всех наших позиций и далее не бороться», — подчеркнул он, отметив, что Зеленский должен «называть вещи своими именами» после поражения ВСУ под Угледаром.

Кроме того, депутат Рады также предложил украинскому лидеру признать, что ВС РФ оказались сильнее украинской армии под упомянутым населенным пунктом.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара под контроль ВС РФ.

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Операция на Украине
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