Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада могут приблизить окончание конфликта на Украине, увеличив военную помощь Киеву. Об этом он заявил в беседе с немецкими СМИ, опубликованной на сайте альянса.

Он считает, что «самый быстрый способ закончить войну – проиграть ее», однако это приведет к тому, что территория Украины перейдет под контроль России.

Генсек НАТО подчеркнул, что Запад должен предоставить больше оружия Киеву, чтобы Москва отказалась от своих целей.

«Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война», – сказал Столтенберг.

В том же интервью он заявил, что Североатлантический альянс «до последнего» пытался сохранить диалог с Россией и возложил на Москву ответственность за разрушение коммуникаций. Глава НАТО также признал, что на сегодняшний день между сторонами нет возможностей для содержательного диалога, но отметил, что «на определенном этапе» должны быть переговоры с Россией.

Ранее в НАТО рассказали, когда Украину пригласят в альянс.