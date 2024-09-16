В НАТО рассказали, когда Украину пригласят в альянс

На текущий момент у стран-членов НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг в интервью журналу Foreign Policy.

«Не может быть приглашения, пока страны-члены не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — сказал генсек.

При этом Столтенберг считает, что на Украине не наступит мир в долгосрочной перспективе. По его словам, для мирного урегулирования ситуации Киеву надо войти в состав НАТО.

15 августа председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс настроен на долгосрочную помощь в Украине и поддерживает ее вступление в военный блок. Он считает, что конфликт между Москвой и Киевом идет «за самое мощное оружие на земле – «демократию».

19 августа президент Чехии Петр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если она не сможет вернуть утраченные территории. Глава республики отметил, что восстановление контроля над потерянными землями может и не стать необходимым условием для Киева.

Однако 2 сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года.

Ранее президент Чехии назвал «иллюзией» справедливый мир для Украины.