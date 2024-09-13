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Российским СМИ, попавшим под санкции США, разрешили продолжать работу в стране

Госдеп: СМИ, против которых ввели санкции, смогут продолжить работать в США

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Daniel Tsang/Global Look Press

В Госдепартаменте США заявили, что российские средства массовой информации, против которых были введены санкционные меры, могут продолжать заниматься журналистской деятельностью на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с генеральной лицензией 25F ранее объявленные организации, попавшие под санкционные действия, могут продолжать заниматься журналистикой и деятельность в сфере медиа, не запрещенной рестрикциями США.

13 сентября Соединенные Штаты ввели санкционные меры против медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Также рестрикции были введены против АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее гендиректора Нелли Парутенко.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

В этот же день минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

Ранее журналист Карлсон назвал причину введения США санкций против российских СМИ.

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