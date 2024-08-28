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Россия внесла в стоп-лист журналистов трех крупных американских СМИ

МИД РФ внес в стоп-лист журналистов WSJ, Washington Post и New York Times

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия внесла в стоп-лист ряд журналистов изданий The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что речь о сотрудниках редакций «либерал-глобалистского толка», причастных к распространению фейков о России и Вооруженных силах РФ.

Всего МИД запретил въезд в Россию 92 гражданам США. Уточняется, что такая мера была принята в ответ на «русофобский курс» администрации президента США Джо Байдена.

19 августа стало известно, что Россия ввела персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. В санкционный лист были включены 32 человека, которым был запрещен въезд в Россию. По версии МИД РФ, они готовят экспертные оценки и формулируют задачи в рамках «реализации антироссийского курса «коллективного Запада».

Ранее в МИД РФ назвали санкции Запада историей на десятилетия.

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