В Приморье сотрудница опеки незаконно изъяла ребенка из семьи

В Приморье будут судить сотрудницу опеки, незаконно изъявшую ребенка из семьи

В Уссурийске сотрудница отдела опеки может получить до 10 лет лишения свободы за незаконное изъятие ребенка из благополучной семьи. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника местного управления по опеке и попечительству. По данным следствия, обвиняемая изъяла семилетнюю девочку из семьи, где ребенок прожил более пяти лет в благополучных условиях.

Основанием стало заявление мужчины, ранее судимого за насильственные преступления и только вышедшего из колонии. При этом позднее эксперты установила, что он не является биологическим отцом несовершеннолетней. Обвиняемая не убедилась в готовности мужчины исполнять свои родительские обязанности.

Позднее биологическая экспертиза не подтвердила родство между отцом и ребенком. Благодаря вмешательству прокуратуры девочку вернули в семью законных опекунов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

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