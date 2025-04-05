Пожар произошел в хостеле в подмосковном Дмитрове

«Осторожно, Москва»: пожар произошел в частном хостеле в подмосковном Дмитрове

Частный хостел горит в подмосковном городе Дмитрове. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Аллейной улице. Местные жители рассказали, что в здании располагается частный хостел. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады. Столб черного дыма виден из разных частей города.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Накануне сообщалось, что в поселке Ранцево в Тверской области загорелись не менее 10 строений, среди которых три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Причиной пожара стали работы с бензорезом, проведенные с нарушением правил пожарной безопасности.

Также 4 апреля в городе Междуреченске Кемеровской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Здание самостоятельно покинули 120 человек, в том числе 21 ребенок. Кровля дома загорелась на площади 900 квадратных метров.

Ранее подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома.