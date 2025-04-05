Дмитриев обратился к бывшему послу США в России по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола быть миротворцем и отметил, что верит в него. Об этом Дмитриев написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Дорогой Майк, я верю в тебя. Ты можешь перестать быть игроком глубинного государства (или «профессионального государства», как тебе больше нравится). Оставь свои нереалистичные скучные мантры — начни предлагать реалистичные решения. Будь миротворцем», — написал он.

Дмитриев не исключил, что представители «глубинного государства» последуют примеру Макфола.

Глава РФПИ по итогам переговоров с представителями Соединенных Штатов заявил, что Россия добилась успеха в сложных переговорах с США.

По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа показала созидательный подход и уважительное отношение в диалоге с российской стороной.

Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что провел встречу с Дмитриевым, в ходе которой было проведено обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Кремле ответили на слова Дмитриева о гарантиях безопасности для Украины.