В Канске снесло крышу бывшего здания налоговой

В Канске Красноярского края из-за сильного ветра снесло крышу здания. Об этом сообщил Telegram-канал «Красноярск №1».

«В Канске здание, где раньше размещалась налоговая, лишилось крыши — ее сдуло ветром», — пишет канал.

Утром 5 апреля ГУ МВД по Красноярскому краю сообщало, что мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Железнодорожном районе Красноярска из-за сильного ветра. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Красноярске женщину снесло ветром с балкона третьего этажа. Она не выжила.

В МВД рассказали, что сотрудники полиции региона подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан в связи со сложной погодной ситуацией.

Ранее очевидцы рассказали о последствиях шторма в Хакасии.