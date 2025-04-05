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Гретцки рассказал о запрете от Овечкина

Гретцки заявил, что Овечкин запрещал приезжать ему на матчи «Вашингтона»
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Photoagency Interpress/Global Look Press

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, удерживающий с форвардом »Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что россиянин долгое время запрещал ему приезжать на игры. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, он рад, что ему не придется ездить по всей Америке вместе с «Вашингтоном», чтобы увидеть рекорд Овечкина.

«Алекс велел мне не приезжать на его матчи, пока он не подберется к рекорду на расстояние в две шайбы. И вчера я подумал: черт возьми, мне лучше сесть на самолет и отправиться в Вашингтон, потому что сегодня он может сделать хет‑трик! После первой шайбы Ови я подумал, что смогу отстреляться уже сегодня», — заявил Гретцки.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин рассказал, какое сообщение получил от Уэйна Гретцки.

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