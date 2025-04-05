Гретцки: я рад, что у нас с Овечкиным ничья

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, удерживающий с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что рад удерживать вместе с россиянином это достижение.

По его словам, не оформив хет-трик в игре против «Чикаго Блэкхоукс», 39-летний форвард еще как минимум на сутки позволил ему оставаться в лидерах снайперского списка.

«Я так горжусь, что между нами ничья. Я могу прожить с этим еще 24 часа. Увидимся в воскресенье», — заявил Гретцки в интервью НХЛ.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Уэйн Гретцки рассказал о запрете от Александра Овечкина.