Чернокожие политики отреагировали на замену Байдена Харрис в борьбе за Белый дом

Председатель коалиции чернокожих членов конгресса Стивен Хорсфорд и руководитель комитета по политическим действиям CBС Грегори Микс опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку решению Джо Байдена покинуть президентскую гонку. По информации NBC News, в заявлении отмечается, что американцы благодарны нынешнему президенту.

Хорсфорд и Микс подчеркнули свою поддержку Камале Харрис, которая намерена заменить Байдена в борьбе за пост президента. В заявлении отмечается, что Харрис сыграла значительную роль в достижениях за последние 3,5 года, особенно в снижении показателей материнской смертности, защите репродуктивных прав и обеспечении экономических возможностей для всех.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. После этого Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Ранее Клинтоны поддержали идею выдвижения Харрис кандидатом в президенты от демократов.