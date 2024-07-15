Россия подала заявку на членство в Исполнительном совете ОЗХО

Россия осуществит попытку вернуться в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при организации, посла в Нидерландах Владимира Тарабрина.

«Мы уже подали заявку на членство в Исполсовете на следующий двухлетний период — 2025-2027 годы», — сказал он.

При этом он отметил, что не может оценить шансы российской заявки.

«Скажу лишь только, что без веры в успех не стоило бы даже и пытаться», — отметил он.

В ноябре прошлого года Россия не смогла добиться переизбрания в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на новый двухлетний срок. Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. Исполнительный совет состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года.

В мае начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не видит до сих пор не уничтоженные запасы химоружия США.

Ранее в ОЗХО заявляли, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.