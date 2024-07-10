НАТО будет предоставлять Украине различные виды помощи

Североатлантический альянс продолжит предоставление Киеву различных видов помощи. Об этом со ссылкой на совместную декларацию государств-членов НАТО сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что союзники Украины, кроме предусмотренной военной поддержки, будут продолжать оказывать Киеву политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на полях саммита в Вашингтоне заявил, что НАТО намерена создать логистические хабы в восточноевропейских странах альянса для ускорения поставок оружия Украине.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент США Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее Столтенберг оценил вероятность военной угрозы со стороны России.