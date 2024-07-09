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Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции

The Times of Israel: Макрон выразил протест из-за поддержки Ле Пен в Израиле

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Christian Hartmann/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал свое недовольство премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из-за инцидента с министром еврейского государства по делам диаспоры Амихая Чикли, пишет The Times of Israel со ссылкой на источники. По информации издания, французский политик выразил протест за вмешательство сопартийца главы израильского правительства в парламентские выборы в Пятой республике.

Как отмечает The Times of Israel, свою позицию Макрон обрисовал Нетаньяху в ходе телефонного разговора, который состоялся в начале июля. Газета указывает, что причиной для протеста президента Франции стало интервью Чикли, в котором он публично поддержал бывшего лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (сейчас возглавляет парламентскую фракцию политической силы).

«В интервью общественному телеканалу Kan Чикли отметил поддержку Ле Пен Израиля и ее недавнее участие в марше против антисемитизма, на котором Макрон не присутствовал. Он также дал понять, что израильское руководство было бы радо, если бы Марин Ле Пен в конечном итоге стала президентом Франции», — говорится в тексте.

Более того, Чикли утверждал, что позитивно к победе Ле Пен отнесется и Нетаньяху. В интервью израильский министр подчеркивал, что ее возможное становление президентом Франции станет отличным событием «с 10 восклицательными знаками».

Ранее сообщалось, что Макрон может не поехать на саммит НАТО в США из-за ситуации внутри страны.

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