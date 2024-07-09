Путин и Моди призвали к прекращению огня в секторе Газа

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали к выполнению резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) о прекращении огня и немедленном освобождении заложников в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В публикации отмечается, что стороны выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, уделив особое внимание обстановке в секторе Газа. Путин и Моди призвали к эффективному выполнению резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, а также к немедленной, безопасной и беспрепятственной доставке гумпомощи палестинскому гражданскому населению на всей территории анклава.

Главы двух государств подтвердили поддержку полноправного членства Палестины в ООН, а также «непоколебимую приверженность двугосударственному принципу урегулирования на международно признанной основе».

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин и Моди по итогам переговоров в Кремле подписали девять документов, в основном, в сфере экономики.

Ранее в Кремле прокомментировали переговоры Моди и Путина по украинскому кризису.