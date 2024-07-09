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Моди пригласил Путина в Индию

Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году

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РИА «Новости»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Нью-Дели в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Премьер-министр Республики Индии Моди поблагодарил президента РФ Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Москве. Он пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXIII ежегодном российско-индийском саммите», — говорится в совместном заявлении.

8 июля Моди прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день индийский премьер-министр встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле. В том числе они обсудили ситуацию на Украине, при этом в ходе беседы глава правительства Индии заявил о готовности содействовать установлению мира.

Кроме того, Путин наградил Моди высшей наградой России — орденом святого Андрея Первозванного. Указ о награждении индийского премьера был подписан президентом РФ еще пять лет назад, в апреле 2019 года. Моди был удостоен ордена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.

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