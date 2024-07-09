РФ и Индия намерены достичь товарооборота в $100 млрд к концу десятилетия

Президент РФ Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе переговоров установили цель достичь товарооборота между двумя странами в $100 млрд к концу текущего десятилетия. Об этом сообщил помощник российского лидера Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«Установлена цель по товарообороту — $100 млрд в 2030 году», — рассказал он.

Орешкин добавил, что в настоящее время в торговле между Москвой и Нью-Дели наблюдается «очень хорошая» динамика.

Также, по словам помощника главы государства, во время встречи Путин и Моди обсудили вопрос использования национальных платежных систем при денежных расчетах между странами. Как он сказал, эта тема является важным элементом инвестиционного и торгового взаимодействия между РФ и Индией.

В то же время Орешкин обратил внимание, что Путин и Моди договорились об активном сотрудничестве Москвы и Нью-Дели в сфере фармацевтики. То же касается авиастроения.

Переговоры президента РФ и главы индийского правительства состоялась 9 июля в Кремле. Беседа в узком формате длилась около 2,5 часа. После ее завершения российский лидер заявил, что трудно переоценить вклад Моди в развитие отношений между двумя государствами.

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