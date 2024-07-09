Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ и Индия намерены достичь товарооборота в $100 млрд к концу десятилетия

Орешкин: Путин и Моди условились увеличить товарооборот РФ и Индии до $100 млрд

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе переговоров установили цель достичь товарооборота между двумя странами в $100 млрд к концу текущего десятилетия. Об этом сообщил помощник российского лидера Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«Установлена цель по товарообороту — $100 млрд в 2030 году», — рассказал он.

Орешкин добавил, что в настоящее время в торговле между Москвой и Нью-Дели наблюдается «очень хорошая» динамика.

Также, по словам помощника главы государства, во время встречи Путин и Моди обсудили вопрос использования национальных платежных систем при денежных расчетах между странами. Как он сказал, эта тема является важным элементом инвестиционного и торгового взаимодействия между РФ и Индией.

В то же время Орешкин обратил внимание, что Путин и Моди договорились об активном сотрудничестве Москвы и Нью-Дели в сфере фармацевтики. То же касается авиастроения.

Переговоры президента РФ и главы индийского правительства состоялась 9 июля в Кремле. Беседа в узком формате длилась около 2,5 часа. После ее завершения российский лидер заявил, что трудно переоценить вклад Моди в развитие отношений между двумя государствами.

Ранее журналисты выяснили, как менялась торговля между РФ и Индией в последние 10 лет.

Все новости на тему:
Визит Моди в Москву
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами