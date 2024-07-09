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Зеленский резко высказался о встрече Моди с Путиным

Зеленский разочаровался встречей премьер-министра Индии Моди и Путина

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за визит в Россию и встречу с Владимиром Путиным. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По словам Зеленского, встреча премьера Индии и президента России стала для него огромным разочарованием. Он также назвал подобное развитие событий «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

До этого журнал Der Spiegel писал, что встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москве стала воссоединением «могущественных старых друзей» и внешнеполитическим успехом России. Как отмечается в материале, несмотря на конфликт на Украине, Москва не находится в изоляции. Пока представители стран НАТО встречаются в Вашингтоне, «Путин формирует мир согласно собственным идеям», пишет Der Spiegel.

8 июля премьер Индии Нарендра Моди посетил с визитом Москву, где обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня.

Ранее в визите Моди в Россию увидели сигнал для саммита НАТО.

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Визит Моди в Москву
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