Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию стал сигналом от Владимира Путина для саммита НАТО о том, что, несмотря на усилия Запада по изоляции, Москва имеет много друзей и международных партнеров. Такую оценку дает британский телеканал Sky News.

В материале отмечается, что для Кремля время визита Моди «не могло быть более удачным», имея в виду саммит НАТО в Вашингтоне, который начинается параллельно с нахождением премьера Индии в Москве.

Как следует из текста, «будучи союзником Запада, Индия также стала ключевым торговым партнером России, скупая ее нефть».

«Для Владимира Путина это идеальное визуальное противоядие от саммита НАТО, демонстрирующее, что, несмотря на все усилия Запада, президент России не так уж и изолирован. У него по-прежнему есть друзья повсюду», — говорится в тексте.

8 июля премьер Индии Нарендра Моди посетил с визитом Москву, где обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня.

Ранее аналитик рассказал, о чем свидетельствует визит премьера Индии в Россию.