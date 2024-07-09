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В Германии назвали Путина и Моди «могущественными старыми друзьями»

Spiegel: встреча Путина и Моди стала воссоединением могущественных старых друзей

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Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool/Reuters

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москве стала воссоединением «могущественных старых друзей» и внешнеполитическим успехом России. Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечается в материале, несмотря на конфликт на Украине, Москва не находится в изоляции. Пока представители стран НАТО встречаются в Вашингтоне, «Путин формирует мир согласно собственным идеям», пишет Der Spiegel.

«Это был не первый внешнеполитический успех Путина за последнее время. Лишь в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, также председатель Совета ЕС, посетил Путина в Москве. В мае и июне президент России побывал в гостях в Китае и Северной Корее, а на прошлой неделе – в Казахстане», — говорится в тексте.

Отмечается, что встреча с Моди «выделяется» среди других мероприятий президента России, поскольку Индия не является противником Запада, но его партнером. Der Spiegel напоминает, что год назад премьер Индии ужинал с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

8 июля премьер Индии Нарендра Моди посетил с визитом Москву, где обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня.

Ранее в визите Моди в Россию увидели сигнал для саммита НАТО.

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