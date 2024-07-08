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Захарова объяснила планы Запада обвинить РФ в применении химоружия

Захарова: планы Запада обвинить РФ в применении химоружия вызваны провалами ВСУ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Планы Запада обвинить РФ в применении химического оружия на Украине вызваны ухудшающимся положением Киева на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Провокации Запада становятся все изощреннее, добавила Захарова.

8 июля генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что США, Германия и Украина, а также технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся выдвинуть очередные обвинения против России в применении химического оружия на Украине.

В мае появилась информация, что ВСУ применили химическое оружие вблизи города Липцы в Харьковской области. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин.

До этого сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой на Артемовском направлении в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ заявили о применении Украиной химоружия в Одессе в 2014 году.

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