Захарова объяснила планы Запада обвинить РФ в применении химоружия

Планы Запада обвинить РФ в применении химического оружия на Украине вызваны ухудшающимся положением Киева на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Провокации Запада становятся все изощреннее, добавила Захарова.

8 июля генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что США, Германия и Украина, а также технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся выдвинуть очередные обвинения против России в применении химического оружия на Украине.

В мае появилась информация, что ВСУ применили химическое оружие вблизи города Липцы в Харьковской области. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин.

До этого сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой на Артемовском направлении в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ заявили о применении Украиной химоружия в Одессе в 2014 году.