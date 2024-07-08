Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли цель визита Моди в Россию

Bloomberg: визит Моди в Россию показывает, что Москва и Нью-Дели остаются близки

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию призван продемонстрировать, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индийских дипломатов.

«Визит Моди призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки», — говорится в тексте.

В то же время неназванные собеседники Bloomberg отметили, что не следует ожидать «громких объявлений» по итогам визита Моди в Россию.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Индия высоко ценит дружеские отношения с Россией и стремится к их последовательному и надежному развитию.

До этого сообщалось, что Моди прибудет в Россию с двухдневным визитом. Планируется, что Моди будет в Москве 8 и 9 июля. В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее в Кремле рассказали о форматах встреч Путина с премьером Индии Моди в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами