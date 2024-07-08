На Западе раскрыли цель визита Моди в Россию

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию призван продемонстрировать, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индийских дипломатов.

«Визит Моди призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки», — говорится в тексте.

В то же время неназванные собеседники Bloomberg отметили, что не следует ожидать «громких объявлений» по итогам визита Моди в Россию.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Индия высоко ценит дружеские отношения с Россией и стремится к их последовательному и надежному развитию.

До этого сообщалось, что Моди прибудет в Россию с двухдневным визитом. Планируется, что Моди будет в Москве 8 и 9 июля. В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее в Кремле рассказали о форматах встреч Путина с премьером Индии Моди в Москве.