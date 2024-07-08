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В Кремле рассказали о форматах встреч Путина с премьером Индии Моди в Москве

Песков: Путин и Моди проведут переговоры в двух форматах без заявлений для СМИ

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 9 июля проведут переговоры в узком и расширенном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, с полудня начнется общение Путина и Моди — беседа пройдет в узком составе. Также 9 июля планируются российско-индийские переговоры в формате официального завтрака, отметил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что совместного общения с прессой у президента и индийского премьера не планируется. В целом, в Кремле ожидают расширенный обмен словами и на узком, и на расширенном составе.

Пресс-секретарь российского лидера не стал раскрывать подробностей о неформальном общении Путина и Моди. Он также не стал говорить об обсуждении темы Украины на предстоящих переговорах, объясняя это тем, что еще рано говорить об этом, пока встреча не состоялась.

До этого глава индийского МИД Винай Кватра заявил, что Моди летит в Россию, чтобы обсудить с Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня, одним из них станет устранение дисбаланса в торговле двух государств.

В этот раз поездка премьера Индии совпадает с саммитом НАТО, который стартует в Вашингтоне как раз 9 июля. При этом в Нью-Дели подобное совпадение дат называют случайным.

Ранее стало известно, что Моди и Путин обсудят быстрый перевод денег между Индией и РФ.

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