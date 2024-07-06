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Премьер Индии поднимет в Москве вопрос об участии индийцев в СВО

Reuters: Моди поднимет в РФ вопрос об участвующих в спецоперации гражданах Индии

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AP

Глава правительства Индии Нарендра Моди в ходе визита в Россию намерен поднять вопрос об участии граждан своей страны в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на индийского министра иностранных дел Виная Кватру.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в настоящее время в боевых действиях на стороне российских войск могут принимать участие от 30 до 40 граждан Индии. В связи с этим премьер-министр страны планирует обсудить с российской стороной увольнение индийцев, которые «по ошибке» были отправлены на военную службу.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — подчеркнул Кватра.

При этом министр отметил, что на данный момент Нью-Дели уже добился возвращения 10 участников боевых действий в родную страну.

Официальный визит главы индийского правительства в Москву запланирован на 8-9 июля. Премьер-министр встретится с президентом Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки, рассказали ранее в пресс-службе Кремля.

В конце июня российскую столицу посетила делегация Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел страны Таракой Баласурией. Дипломаты провели переговоры с заместителем руководителя внешнеполитического ведомства Андреем Руденко. Темой переговоров стала судьба ланкийцев, участвующих в конфликте на Украине.

Ранее в Госдуме высказались о компенсациях иностранным участникам СВО.

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