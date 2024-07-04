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В США заявили о возможности Байдена исправить ситуацию после провала на дебатах

Semafor: в США надеются, что Байден сможет исправить неудачу на дебатах

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Elizabeth Frantz/Reuters

В администрации США надеются, что грядущий саммит НАТО в Вашингтоне станет шансом для президента США Джо Байдена исправить ситуацию после неудачи на предвыборных телевизионных дебатах. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Semafor.

Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса Грегори Микс заявил, что европейские чиновники не испытывают беспокойства из-за Байдена, так как тесно контактировали и работали с ним. Конгрессмен подчеркнул, что европейцев тревожит соперник Байдена — экс-глава США Дональд Трамп.

При этом в статье утверждается, что главы государств НАТО будут внимательно следить за Байденом на саммите блока. Один из источников издания отметил, что если он продолжит выступать так же плохо, как на дебатах, то Североатлантический альянс будет склоняться к победе Трампа.

До этого Байден пообещал остаться в предвыборной гонке, его кампания будет направлена на то, чтобы сдержать последствия неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Байден не проходил отдельных медосмотров.

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Выборы в США — 2024
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