Союзники США будут следить за Байденом на саммите НАТО

Союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием президента страны Джо Байдена на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне на фоне неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.

Один из европейских чиновников предположил, что если Байден продолжит показывать плохие результаты в ходе президентской кампании, то победа может оказаться в руках Трампа.

Другой собеседник портала высказал мнение, что саммит НАТО может стать хорошей возможностью для действующего президента США показать лидерство и дипломатические успехи на мировой арене. По мнению источника, мероприятие привлечет больше внимания СМИ в связи с проведением саммита в Вашингтоне, а не в Европе.

Конгрессмен от демократов Грегори Микса (штат Нью-Йорк) заявил, что европейских союзников беспокоит не Байден, а Трамп. По его словам, союзники имели дело с Байденом, а Трамп не осознает, что такое демократия на самом деле.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее окружение Байдена указало на снижение его умственных способностей за полтора года.