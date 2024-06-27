Россиянам дали советы по питанию в жару

В жару следует отдавать предпочтение легким блюдам, таким как холодные супы, овощи, фрукты, рыба и морепродукты. Такой совет в беседе с RT дал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«Старайтесь придерживаться дробного питания — употреблять пищу чаще (4-5 раз в день), но небольшими порциями, чтобы не перегружать организм. Жирная пища дольше переваривается и создает дополнительную нагрузку, поэтому лучше пересмотреть свой рацион», — порекомендовал эксперт.

Он также призвал не забывать об употреблении достаточного количества жидкости. По его словам, в среднем воды требуется 30 мл на 1 кг веса, но в жару потребность в жидкости возрастает.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого предупреждала, что несоблюдение правил поведения в жару грозит серьезными проблемами со здоровьем вплоть до инфаркта. По ее словам, в зной нужно как можно реже выходить на улицу и не находиться на солнце. Кроме того, нужно пить много воды и не забывать про солнцезащитный крем, а одежду выбирать с рукавами и обязательно покрывать голову.

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