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В Крыму ответили на слова Подоляка о том, что на полуострове «не должно быть мирной жизни»

Сенатор Ковитиди заявила, что Украину нужно спасать от таких людей, как Подоляк

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вменяемый человек не будет желать зла всем живущим в Крыму. Об этом заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди в разговоре с «Абзацем».

Так она прокомментировала высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, после террористического удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу Севастополя, заявившего, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

Ковитиди отметила, что во всей России хотят, чтобы на Украине наступила мирная жизнь.

«На территории полуострова живет много национальностей, в том числе и этнические украинцы, и они были на этом пляже. Вменяемый человек не может желать зла всем живущим в Крыму. Украину надо спасать от таких опасных людей», — сказала сенатор.

24 июня Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно, как и пляжей, и туристических зон. Он назвал полуостров «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей».

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.

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